Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM К 1 января 2025 года 34 из 37 петербургских государственных унитарных предприятий (ГУП) преобразуются в акционерные общества (АО) или вовсе ликвидируются, сообщили 27 августа в пресс-службе регионального управления ФАС.

Продолжат функционировать за счет бюджетных средств лишь ГУП «Водоканал», «Петербургский метрополитен» и «АТС Смольного». Остальные, согласно разработанному плану, к январю 2021 года должны изменить организационно-правовую форму: ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное», ГУДСП «Петродворцовое» должны быть реорганизованы путем присоединения к ГУДП «Центр». СФ «Минерал» и ГУП «Пиларн» присоединяются к ГУП «Экострой». ГУСПП «Красносельское» присоединяется к ГУСПП «Южное».

А до 30 июня 2024 года — предприятия «Центр», «Экострой», «Южное» должны стать акционерными обществами (АО). Как и ГУПы «Горэлектротранс» (трамвайно-троллейбусный парк), «Пассажиравтотранс» (городские автобусы), «Ритуальные услуги», «Столовая Мариинского дворца», «Продовольственный фонд», которым на это отведено время — до конца 2024 года.

«У Санкт-Петербургского УФАС остается ряд вопросов, в частности преобразование некоторых ГУПов в госучреждения (ГУ). Мы можем согласиться с тем, чтобы петербургский зоопарк станет ГУ, но почему «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» или «Информационно-аналитический центр», которые работают на конкурентных рынках, должны стать госучреждениями и полностью перейти на бюджетное финансирование, нам пока аргументированно не объяснили», — подчеркнул глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Напомним, в августе ГУП «ТЭК СПб», в зоне ответственности которого находится почти половина теплосетей Петербурга, попал в городскую программу приватизации на 2021 год. ГУП предполагается реорганизовать в АО со 100%-ным государственным участием.

Федеральное законодательство требует ликвидировать или реорганизовать государственные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, до 1 января 2025 года.

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