Красноярск, 27 августа 2020, 14:22 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 27 августа аграрии обмолотили зерновые на площади 179,5 тыс. гектаров — 19% от плана. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, намолочено 583 тыс. тонн зерна.
Урожайность составила 32,5 центнера с гектара.
По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, заготовка кормов и уборочная в регионе идут хорошими темпами.
Напомним, на аналогичную дату 2019 года урожайность зерновых и зернобобовых в крае составляла 26 центнеров с гектара.
Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Саратовской области завершили обмолот озимых зерновых культур.
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