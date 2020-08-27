Красноярск, , 14:22 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 27 августа аграрии обмолотили зерновые на площади 179,5 тыс. гектаров — 19% от плана. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, намолочено 583 тыс. тонн зерна.

Урожайность составила 32,5 центнера с гектара.

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, заготовка кормов и уборочная в регионе идут хорошими темпами.

Напомним, на аналогичную дату 2019 года урожайность зерновых и зернобобовых в крае составляла 26 центнеров с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Саратовской области завершили обмолот озимых зерновых культур.

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