Москва, , 14:22 — REGNUM Почти 5 млрд рублей выделены российским правительством на развитие дорожной сети в регионах. Об этом заявил 27 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Асфальтоукладчики Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня выделено около пяти миллиардов рублей на эти цели», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что около 3,5 млрд рублей направят на улучшение дорог в городах и населённых пунктах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит поскорее достичь результатов, запланированных в следующем году, а также начать новые проекты в Магнитогорске и Тюмени.

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