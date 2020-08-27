Ярославль, , 14:11 — REGNUM Определен победитель электронного аукциона на строительство здания инпекций Федеральной налоговой службы в Ярославле. Им стала «Группа компаний «ЕКС», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Деньги

Начальная цена контракта составляла 1 млрд 193 млн рублей. В ходе торгов она упала до 1 млрд 157 млн. Конкуренцию «ЕКС» составила одна компания — ЗАО «МНК-групп», зарегистрированная в Санкт-Петербурге.

Таким образом «ГК ЕКС» получила ещё один крупный госконтракт. В Ярославской области компания занимается реконструкцией крупнейших дорожных объектов, строит новый корпус онкобольницы, детскую поликлинику, с ней заключён и ряд менее крупных контрактов.

Строительство нового здания для налоговых инспекций планируется завершить в 2022 году.

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