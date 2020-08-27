Подгорица, , 16:18 — REGNUM Власти Черногории подписали контракт с немецкой компанией WPD контракт на строительство ветряной электростанции на побережье Черногории недалеко от города Будва.

Ветроэлектростанция Dual Freq

Ветряная электростанция Браичи будет производить около 220 гигаватт-часов (ГВтч) электроэнергии, что может обеспечить более 50 000 домашних хозяйств, было объявлено 26 августа во время подписания контракта об аренде государственной земли для строительства этой ветряной электростанции.

Контракт на сумму 101,3 млн евро подписали министр экономики Драгица Секулич и Зоран Обрадович от имени консорциума WPD Brajici Consortium.