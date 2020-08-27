Москва, , 14:03 — REGNUM России есть чему поучиться у высокоразвитых западных стран, но упрекать страну в отсталости нелогично, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя слова журналиста Владимир Познер.

«Россия проделала непростой и драматичный путь в XX веке, потеряв к началу нового тысячелетия десятки миллионов жизней граждан и колоссальные территории.

Всё это сопровождалось еще каких-то 25 лет назад драматическим переделом собственности на фоне коллапса экономики.

За 20 лет Россия уже совершила исторический прорыв в развитии, на сегодняшний день это шестая по мощности экономика мира, это очень хороший результат.

Стоит взять всё лучшее из западных практик в части прозрачности и эффективности корпоративного и государственного управления, всей финансовой и ИТ-отрасли, создания благоприятных условий для развития предпринимательства.

В части личной безопасности граждан сегодня Западу гордиться нечем, в России намного спокойнее.

Отдельного изучения заслуживает опыт разработки и внедрения информационных компаний и продвижения массовой культуры в ЕС и США. Эти инструменты давно прокачивать России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Владимир Познер описал выгоды, которые предоставляет «отсталость» РФ от стран Запада.

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