Душанбе, , 13:56 — REGNUM Таджикистан оказался на втором месте среди стран СНГ по снижению объёмов личных денежных переводов из России.

По данным ЦБ РФ, переводы из России в Таджикистан в первом квартале 2020 года упали на 19,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив 453 млн долл.

Самое сильное падение переводов зафиксировано в казахстанском направлении — 42,3%. Всего в первом квартале 2020 года в эту страну было перечислено 60 млн долл.

Тем временем, выросли переводы в Азербайджан (6%) и на Украину (4,4%), а также в Узбекистан (0,4%)

Общее снижение личных переводов из России в страны СНГ сократились на 8% и составили 2,69 млрд долл.