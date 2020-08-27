Ташкент, , 13:52 — REGNUM Дети из нуждающихся семей в Узбекистане получат единовременное пособие в размере 500 тыс. сумов ($48,8). Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, на поддержку 810 тыс. детей выделят 400 млрд сумов ($39 млн). Деньги будут направлены на обеспечение детей зимней одеждой, школьной формой и учебными принадлежностями.

Пособия получат дети в семьях, которым назначены пенсии по случаю потери кормильца, дети инвалиды и дети из семей, нуждающихся в материальной помощи и поддержке. Возраст детей из всех категорий не должен превышать 16 лет.

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