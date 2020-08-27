Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Граждане из 95 стран, работающие дистанционно, могут приехать жить в Грузию, как в регион со спокойной эпидемиологической обстановкой. Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 27 августа на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Он отметил, что из-за пандемии многие крупные компании переводят работников на удаленную работу. В этом случае место проживания не играет роли и можно переехать в любую страну.

«Мы же всё сделаем для того, чтобы, в первую очередь, их нахождение в Грузии было безопасным для их здоровья и, разумеется, комфортным», — сказал Гахария.

Стоит отметить, что в Грузии готовы принимать иностранцев при условии, что их доход составляет не менее $2000 в месяц. Время проживания должно быть не менее полугода. Для таких «бизнес-туристов» обязательным является прохождение за их счет карантина в течение 12 суток.

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