Москва, , 13:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду поручил правительству РФ и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с «Башкирской содовой компанией» (БСК) и выводом денег в оффшоры.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что этот факт является «очень правильным звонком для всех подобного рода историй».

«Потому что, к сожалению, очень много крупных компаний в нашей стране, не столько в 90-х, но и в нулевых годах, продолжали переводиться из государственной собственности в оффшоры не самым честным, откровенно сказать — мошенническим — путем. И «Башкирская содовая компания» — это только один пример. Я очень надеюсь, что на этом дела не остановятся, и вслед за БСК государство обратит внимание и на то, как были приватизированы многие другие компании, которые схожим образом выводились из госсобственности», — рассказал Олег Бондаренко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Что же касается самой БСК, то ситуация понятна — у них заканчивается сырьевая база. В связи с этим они ищут новые и дешевые, что немаловажно, месторождения известняка результатом чего и явились столкновения на шихане Куштау. А в результате они привлекли к себе внимание всей страны, и это заставило всех, включая президента, задуматься — а как так получилось, что БСК, находясь в республиканской собственности Башкирии вдруг стала частной собственностью, и львиная доля средств стала перекочевывать в оффшоры вместо республиканского бюджета? Вместо того, чтобы модернизировать производство, покупать новые технологии, владельцы компании, которые находятся не в России, занимались краткосрочным зарабатыванием денег. И я могу сказать, что в их случае это, скорее всего, закончится», — подчеркнул Олег Бондаренко.

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