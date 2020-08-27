Нижний Новгород, , 13:21 — REGNUM С 1 сентября в Нижегородской области 146,8 тыс. учащихсяначальных классов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средняя стоимость горячего бесплатного завтрака или обеда варьируется от 60 до 75 рублей в зависимости от утвержденного меню. В 2019 году стоимость питания составляла 50 рублей.

По данным регионального минобразования, к настоящему моменту 100% школьных пищеблоков приведены в соответствие с действующими требованиями санитарных правил. Кроме того, все столовые будут соблюдать предписания Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем средств, которые направят на обеспечение учащихся горячим питанием, составит 686,35 млн рублей, из них 409,789 млн рублей — федеральные средства, сумма регионального софинансирования — 276,561 млн рублей.