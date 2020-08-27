Москва, , 13:16 — REGNUM Эта неделя всё ещё хороша для попытки прорваться повыше в нефтяных котировках. Такая возможность как раз и обсуждалась во вторник, 26 августа, и с тех пор цены действительно смогли немного приподняться, но решающего прорыва с выходом в область $48−49 за баррель Brent пока не случилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мешает дальнейшему росту пока по-прежнему понимание, что многие резервуары в Китае и других странах Азии переполнены, переработка скупленного ранее по бросовым ценам топлива не до конца завершена, а промышленный спрос хотя и растёт, но всё же медленно.

После двух дней непрерывных попыток прорваться повыше, новые попытки будут продолжаться, во всяком случае, до тех пор, пока цены чётко держатся выше $45,50 за баррель. Но давление на нефтяные цены вверх сегодня не такое сильное, а сохраняется оно благодаря двум главным факторам.

Первый из них — это снижение запасов сырой нефти в США пятую неделю подряд. Причём накануне это подтвердили не только данные от Американского института нефти (API), что запасы за предыдущую неделю сократились на 4,52 млн баррелей, а всего за пять недель уже более чем на 27,5 млн баррелей.

Но и официальные цифры от минэнерго США, согласно которым запасы упали даже сильнее: на 4,69 млн баррелей за неделю и на 28,8 млн баррелей за пять последних недель.

Однако эти цифры лишь немного превзошли ожидаемые, как давно не новостью является и сокращение добычи на сланцевых месторождениях в США, и воздействие тропических ураганов «Марко» и «Лаура» в эти дни на почти полную приостановку добычи в шельфе Мексиканского залива. Поэтому воздействие всех перечисленных показателей на нефтяные цены ограничено, они уже, по сути, учтены.

Вторым же фактором подорожания сырья является, конечно, V-образное восстановление и американской, и всей глобальной экономики, на которое уповает сейчас большинство инвесторов. А в качестве подтверждения этих ожиданий, способных усилить производственный спрос на нефтепродукты, — очередной взлёт индекса широкого рынка S&P500 26 августа к ночи до уровня выше 3485 пунктов, что и на 2,5% выше докризисных февральских высот, и уже даёт заметный отрыв от психологически значимого ранее для очень многих на рынке уровня сопротивления в 3400 пунктов.

Восходящий тренд и дальше по индексам, хотя и забегает всегда намного вперёд достижений реальной экономики, но одновременно он, конечно, вдохновляет и усилия «быков» на сырьевых активах», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть притормозила рост в ожидании симпозиума в США