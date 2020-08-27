Москва, 27 августа 2020, 13:37 — REGNUM За первые шест месяцев текущего года в России обанкротились свыше 70 застройщиков, строящих 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом 27 августа рассказал журналистам директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.
«За полгода у нас обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 миллиона квадратных метров», — заявил Выломов.
Кроме этого, он уточнил, что данное число меньше в сравнении с прошлым годом, когда за аналогичный период обанкротилось 90 застройщиков, которые реализовывали 2 миллиона квадратных метров жилья.
При этом директор аналитического управления отметил, что небольшое снижение количества обанкротившихся компаний в первом полугодии 2020 года связано с переносом процедур банкротства из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что с начала текущего года ставки на аренду комнат выросли в 39 из 70 крупных городов России.