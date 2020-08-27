Ташкент, , 13:02 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2020 года внешний долг Узбекистана составил $19,6 млрд, что на 10,9% больше, чем в начале года. Об этом заявил министр финансов республики Тимур Ишметов на заседании парламента республики.

На долю государства приходится $17,3 млрд, или 88% от общего размера внешнего долга. Внутренний долг страны с начала года вырос на 0,3%, до $2,3 млрд.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Узбекистану кредит в размере $375 млн для снижения негативного влияния пандемии на экономику республики. Часть займа предоставляется по беспроцентной линии.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит бюджета Узбекистана превысил $650 млн