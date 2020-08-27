Саратов, , 13:15 — REGNUM О необходимости расселить почти 20 тыс. кв. метров жилья и предоставить 580 квартир детям-сиротам заявил 27 августа председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Вице-губернатор подчеркнул важность решения этих проблем, которые накапливались годами. Объемы большие, задача по расселению сложная. Для этого планируется увеличить норматив стоимости одного квадратного метра жилья до 38 тыс. рублей. Это позволит привлечь больше застройщиков и расширить программу. Регион уже получил на переселение из аварийного и ветхого жилья порядка 1,1 млрд рублей.

Кроме того, региональные власти намерены приобрести служебное жилье для врачей. Аукционы на покупку 59 квартир для медиков уже объявлены. Эта мера позволит привлечь кадры в здравоохранение области.

ИА REGNUM напоминает, в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области 15 июля провели жеребьёвку и распределили 24 квартиры среди детей-сирот, согласно которой два человека получили жильё в Саратовском районе, семь — в Новоузенске, шесть — в Ртищево, четыре — в Балашове, два — в Красноармейске, по одному — в городах Ершове и Вольске и в поселке Степное.

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