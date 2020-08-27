Киев, , 12:53 — REGNUM Правительство Украины одобрило законопроект, который окончательно определяет перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В частности, кабмин предлагает оставить в управлении государства примерно 600 объектов, а остальное постепенно распродавать.

Шмыгаль отметил, что объекты, которые должны остаться в государственной собственности, определялись по следующим критериям: предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства; предприятия, являющиеся естественными монополиями, и предприятия, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.

«Среди таких объектов — «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Укрзализныця», «Укрпочта» и другие», — уточнил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, на Украине более 3 тысяч государственных предприятий, подавляющее большинство которых генерирует убытки для госбюджета.

Ранее Шмыгаль заявил, что ни одно правительство не сможет эффективно управлять таким количеством предприятий, и что в «развитых странах» счет госпредприятиям идет на десятки, максимум — на сотни. Правда, в начале августа премьер заявлял, что в управлении государства должны остаться только 300 предприятий.

Также Шмыгаль заявлял, что ожидает от большой приватизации поступлений в бюджет на уровне около 1 млрд долларов за следующие годы.