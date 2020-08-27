Стокгольм, , 14:43 — REGNUM По данным Государственного института экономических исследований Швеции, ситуация в шведской экономике продолжает улучшаться. Однако настроения на рынках по-прежнему осторожные. Об этом 27 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Индекс экономического настроения растет четвертый месяц подряд. В августе он вырос еще на 3,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 87,0 пунктов. Основное объяснение роста оптимистических настроений на рынках заключается в том, что многие инвесторы видят хорошие перспективы для развития сектора услуг.

Однако, несмотря на то, что индекс экономического настроения для сектора услуг вырос на 6,3 пункта и достиг отметки в 79,6 пункта, сфера услуг по-прежнему остается сектором экономики, демонстрирующим наибольшую слабость настроений среди инвесторов по сравнению с двумя другими секторами.

Домохозяйства также стали менее пессимистичными в отношении будущей экономической конъектуры, индекс экономического настроения среди них в августе поднялся до 84,4 пунктов.