Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM Более 100 представителей и руководителей ведущих немецких компаний приняли участие в совещании по углублению казахстанско-германского сотрудничества в сфере недропользования и геологии, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства Казахстана.

Встречу с руководителями компаний провел заместитель председателя правительства республики Роман Скляр. Он рассказал участникам совещания о реформах в области геологии и недропользования.

Скляр отметил, что в посткризисный период правительство Казахстана придает особое значение диверсификации экономики и созданию новых индустриальных производств.

Управляющий директор восточного комитета германской экономики Михаль Хармс, в свою очередь, отметил важность усиления экономических связей в сфере добычи полезных ископаемых.