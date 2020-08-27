Москва, , 12:48 — REGNUM Разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией, конечно, стоит, как и с историей любой приватизации, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Нью Рига Финанс Клаб Петр Бубнов.

«Тем более, что процесс перехода контроля над компанией к частным лицам окончательно оформился не в «лихие 90-е», а всего семь лет назад, так что вполне реально найти чиновников, которые дали зеленый свет этому процессу.

Правда, нельзя исключить вероятность, что данный шаг будет воспринят инвесторами, в том числе и зарубежными, как ещё одна попытка пересмотра итогов приватизации (фактически деприватизация), что станет для них негативным сигналом.

В то же время переход компании под контроль государства не решает главную проблему — обеспечения БСК дешевым сырьем. Да, известняки не редкость, но шиханы удобны тем, что на одном месте можно добывать сырье многие годы. Предыдущий шихан разрабатывали ещё со сталинских времен.

Естественно, разработка небольших залежей потребует каждые несколько лет получать новые лицензии, решать вопросы с освобождением территории, строить к новым местам дороги. Всё это отразится на себестоимости, а вреда экологии может нанести ещё больше, и недовольство населения меньше не станет.

Предполагается, что после перехода контрольного пакета государству, компания станет более социально-ответственной, будет большую долю прибыли оставлять в России и вкладывать в развитие региона. Но ведь ничего не берётся ниоткуда — в результате, компания станет менее прибыльной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры.

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