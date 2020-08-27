Киев, , 12:37 — REGNUM Власти Украины заявили о начале «нового энергетического партнерства» с Германией, которое станет импульсом для реализации новых стратегически важных проектов.

Соответствующее межправительственное заявление подписано 26 августа в ходе визита и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец в Берлин, сообщила пресс-служба украинского министерства.

Согласно источнику, страны договорились усилить сотрудничество по интеграции энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышению уровня энергетической безопасности, обмену инновациями в энергетических технологиях и реализации совместных проектов в сферах развития «зеленой» энергетики, цифровизации энергетической инфраструктуры и создании современной энергетической системы.

Сам Буславец заявила прессе, что подписание совместного заявления является «началом нового уровня диалога» между Украиной и Германией.

«Уверена, что это станет импульсом для реализации новых стратегически важных проектов по реформированию угольной отрасли и трансформации угольных регионов, развития возобновляемой энергетики, в частности, водородной и ее интеграции в сеть, повышения использования технологий энергоэффективности во всех секторах экономики», — подчеркнула она.

ИА REGNUM отмечает, что 24 августа премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с главой немецкого МИД Хайко Маасом, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Какие-либо подробности пресс-служба правительства Украины не сообщала.