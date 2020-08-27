Москва, , 11:56 — REGNUM В Госдуме увидели недостатки и риски современной банковской системы.

«Современная банковская система обеспечивает лишь тотальную закредитованность, финансовую кабалу для всех, но не дает никаких серьезных гарантий безопасности», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его мнению, «это уже больше финансовая ловушка, нежели инструмент решения экономических вопросов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, по данным РБК, в интернет попали данные клиентов маркетплейса Joom.

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