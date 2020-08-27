Уфа, , 12:06 — REGNUM Первые потенциальные резиденты особой экономической зоны «Алга» успешно защитили свои бизнес-планы в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на первом заседании экспертного совета особой экономической зоны «Алга» были единогласно поддержаны бизнес-планы ООО «ПО «Аркада» и ООО «М Синтез». Компании соответственно планируют направить порядка 680 млн рублей в строительство швейной фабрики и 5,6 млрд рублей в производство присадок для дизельного топлива. В случае реализации их проектов, будет создано свыше 900 новых рабочих мест.

Отмечается, что с этими предприятиями будут заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в экономической зоне. А после они будут направлены в Минэкономразвития РФ для включения в реестр резидентов особой экономической зоны.

Сообщается, что ООО «М Синтез» готова начать производство присадок для дизельного топлива во втором квартале 2023 года. Таким образом, предприятие создаст более 100 рабочих мест. Руководство компании рассчитывает занять до 40% рынка. ООО «ПО Аркада» планирует запустить строительство швейной фабрики по пошиву рабочей одежды уже в текущем году. Первую партию одежды фабрика будет готова выпустить осень 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга», общей площадью 468 га, создана в мае текущего года на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов.

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