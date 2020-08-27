Москва, , 12:10 — REGNUM Пандемия нового коронавируса стала основной причиной потерь российских компаний в первой половине 2020 года. Потери в корпоративном секторе составили 3,7 трлн рублей, такие данные опубликованы на сайте Росстата.

В сводке «О финансовых результатах деятельности компаний в первом полугодии» не учтены показатели госструктур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также нефинансового сектора. Остальные отрасли потеряли за полгода 2,2 трлн рублей недополученной прибыли и 1,5 трлн дополнительных убытков по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Совокупная прибыль составила 7 трлн рублей, убыток — 2,7 трлн рублей. Сальдированный финансовый результат составил 4,3 трлн рублей, тогда как годом ранее составлял 8 трлн рублей.

Прибыльных предприятий за год стало почти на 4% меньше, все они остались по итогам полугодия в убытке. Доли прибыльных и убыточных компаний составляют 64,7% и 35,3% против 68,6% и 31,4% годом ранее.

В сфере трубопроводного транспорта прибыльных предприятий больше всего — 87,9%, а вот в области железнодорожных перевозок их всего 21,4%.