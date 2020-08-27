Нижнеудинск, Иркутская область, , 11:39 — REGNUM В отделении скорой помощи Нижнеудинской районной больницы (Иркутская область) завершается ремонт. Как сообщает оперативный штаб региона, до его окончания осталось всего несколько дней.

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Ранее в районной больнице, пострадавшей во время наводнения 2019 года, был произведен капремонт поликлиники, детского и стоматологического отделений, родильного дома. В 2021 году планируется начать строительство нового здания главного корпуса больницы на 227 койко-мест. ё

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. Тулун и Нижнеудинск больше всего пострадали от мощнейшего наводнения. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье, решая проблемы пострадавших людей. Так, в Тулуне Сбербанк и Русал построили новые корпуса для лечения больных с коронавирусом.

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