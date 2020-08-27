Москва, , 11:41 — REGNUM Рейтинг самых популярных машин в кузове седан по итогам первых семи месяцев 2020 года составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавила топ-10 седанов отечественная Lada Granta. За отчетный период обладателями этой модели стали 32,5 тыс. жителей России — на 13,6% меньше, чем год назад. При этом доля Granta с начала 2020 года составила 15,5% от всего авторынка седанов России.

Вторую строчку занял Volkswagen Polo, чьи продажи за январь — июль в России выросли на 3,3%, до 27,1 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает Lada Vesta (25,2 тыс. ед.; — 19,1%).

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли корейские модели Hyundai Solaris (24,7 тыс. ед.; — 23,9%) и Kia Rio (23,6 тыс. ед.; — 17,2% соответственно.

Также в десятку самых популярных седанов на российском авторынке вошли: Renault Logan (14,7 тыс. ед.; — 18,1%), Toyota Camry (13,2 тыс. ед.; — 30,6%), Kia Optima (8,1 тыс. ед.; — 37%), Kia Cerato (7,6 тыс. ед.; +23,1%) и Datsun on-Do (7,5 тыс. ед.; — 30,3%).

Напомним, за период с января по июль 2020 года в России было продано 207,9 тыс. новых автомобилей в кузове седан — на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, доля автомобилей с таким типом кузова на авторынке РФ по итогам отчетного периода составила 27,8%.

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