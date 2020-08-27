Москва, , 11:26 — REGNUM Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России, на первом месте вновь оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Так, состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд. На втором месте идет гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1,1 млрд). Замыкает тройку Екатерина Федун — дочь акционера Лукойла Леонида Федуна — с состоянием в $700 млн.

Также в рейтинг вошли совладелец страховой компании «Согаз» Татьяна Ковальчук ($600 млн), бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена ($600 млн), предприниматель Ольга Белявцева ($500 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes составил рейтинг Instagram-блогеров, в который вошли 15 человек, больше всего заработавших в этой соцсети. Так, на первом месте находится телеведущая Ксения Собчак (7,7 млн подписчиков, доход — $1,48 млн).

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