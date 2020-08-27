Киев, , 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.

«Те, кто покупает газ по тарифу «Месячный», теперь будут знать стоимость 1 куб. м голубого топлива до того, как начнут его потреблять. В сентябре она составит 4,7 грн за куб. м с НДС (без стоимости распределения)», — сказано в сообщении.

Для потребителей, пользующихся годовым тарифом, цена на газ вырастет на 10% — с 4,73 грн за куб. метр до 5,24 грн за куб. м.

По оценке президента ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрея Мизовца, стоимость кубического метра газа в зимний период достигнет 6−7 гривен за кубический метр при условии, что не будет сильных колебаний курса валюты.

Напомним, украинский экономист Александр Гончаров рассказал, что ранее перестали действовать специальные обязательства «Нафтогаза» перед населением Украины, возложенные на компанию правительством страны. По этой причине теперь цена на газ для населения может бесконтрольно расти.

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