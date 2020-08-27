Москва, , 11:01 — REGNUM Совокупный объём инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2020 года превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Несмотря на серьезные ограничения, которые мы были вынуждены ввести, объем инвестиций за шесть месяцев этого года можно назвать рекордным — это более триллиона рублей, что на 8% превышает показатель прошлого года», — сказал он.

Ефимов рассказал, что улучшения показателей удаётся достичь за счет диверсификации структуры экономики и поддержки бизнеса.

Вице-мэр отметил, что доля внебюджетных инвестиций в основной капитал составляет 77% от общего объёма. При этом на столицу приходится около 15% инвестиций в основной капитал в России и около половины объёма всех иностранных инвестиций.

«Важно, что Москва, являясь крупнейшим рынком сбыта, важнейшим производственным и логистическим узлом, а также крупным заказчиком, стимулирует рост объема инвестиций во всей стране», — заявил Ефимов.