Сеул, , 11:05 — REGNUM В первой половине 2020 года количество новых компаний в Южной Корее увеличилось на 26%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии в стране насчитывалось 809 599 новых компаний.

Известно, что количество компаний, работающих в сфере недвижимости, увеличилось на 131,6%, до 292 810, в сфере оптовой и розничной торговли — на 1062%, до 186 748, в сфере услуг (гостиницы, рестораны) — 82 592, в сфере строительства — 34 065, в сфере технологий — на 2,5%, до 6280.

Отмечается, что количество компаний, которые открыли женщины-предприниматели, увеличилось на 28%, а компаний, которые открыли мужчины-предприниматели, — на 24,4%.