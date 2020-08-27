Душанбе, , 10:51 — REGNUM Сотрудники «Таджикстандарта» предотвратили ввоз на территорию Таджикистана около 25 тонн некачественного черного чая, сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции.

Компания «Мирзо Анвар» импортировала черный чай, после чего подала заявку в диагностический центр для получения сертификата. Во время исследования образцов установлено, что чай не соответствует требованиям безопасности.

В агентстве отметили, что в Таджикистане продолжают действовать безответственные предприниматели, которые реализуют некачественный товар, подвергая опасности жизни граждан.