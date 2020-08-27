Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM В социальных учреждениях Ростовской области продлят карантин из-за угрозы распространения коронавируса. На эти цели из региональной казны выделено более 77,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

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Бюджетные средства получат 59 соцучреждений. Это и дома-интернаты для престарелых и инвалидов, и приюты по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, и психоневрологические дома-интернаты, и приюты для детей и подростков.

Работники социальных учреждений, которые должны находиться на самоизоляции, будут обеспечены питанием и получат стимулирующие выплаты.