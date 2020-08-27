Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Состояние основателя американских компаний Tesla и SpaceX предпринимателя Илона Маска впервые превысило $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Так, по состоянию на 27 августа состояние основателя Tesla оценивается в $101 млрд, при этом в начале года, согласно Bloomberg Billionaires Index, оно находилось на отметке $27,4 млрд.

Отмечается, что состояние маска увеличилось благодаря ростом цен на акции Tesla.

Вместе с тем Маск остается на четвертой строчке самых богатых людей мира. На первом месте остается глава Amazon Джефф Безос ($202 млрд), далее идут основатель Microsoft Билл Шейтс ($124 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($115 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2020 года Илон Маск написал о своем желании почти все свое физическое имущество, чтобы упростить себе жизнь. После этого более чем на 11% упала стоимость акций его компании Tesla.

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