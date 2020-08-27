Москва, , 10:21 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск к судебному департаменту Верховного суда России. Истцом выступает «Почта России», но дело пока не принято и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Верховный суд РФ Vsrf.ru

Иск поступил 25 августа 2020 года. Сумма претензий АО «Почта России» к департаменту — 564 359 312,89 рубля.

Истец на сегодня является основным подрядчиком департамента, так как именно «Почта России» рассылает судебные уведомления.

В сентябре 2019 года АО уже проиграло схожий иск к департаменту. Арбитраж отказал во взыскании задолженности в размере 97 055 733 рубля 74 копейки. Сумма фигурировала как задолженность по госконтракту, подписанному в мае 2018 года, — на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества. Контракт был заключён на сумму свыше 2,23 млрд рублей и действовал с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

Ответчик заявил, что «оплатил стоимость выполненных работ с учётом предельного увеличения цены договора, поэтому последующее изменение цены работ в большую сторону является прямым нарушением публичного порядка» исполнения госконтракта. Суд отклонил иск.