Москва, , 10:04 — REGNUM Нефти не удалось развить импульс роста на торгах 26 августа. Нефть марки Brent в моменте отметилась на мартовских максимумах в районе $46,50 за баррель, но не смогла удержать позиции и слегка подешевела по итогам дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«При этом котировки удерживаются над уровнем $46, где проходит 200-дневная скользящая средняя, а значит, продавцы не горят желанием вступать в игру, и у фьючерсов есть шанс на возобновление роста.

Отчет минэнерго США не оказал существенного влияния на рынок. Цифры в целом совпали с оценкой, ранее опубликованной API. По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах сократились на 4,7 млн баррелей, а запасы бензина упали на 4,58 млн баррелей.

Добыча немного увеличилась, но это не смогло сбить игроков с толку благодаря масштабному падению производства в Мексиканском заливе, где ураган «Лаура» усилился до 4-й категории, парализовав добычу в регионе.

Сегодня, 27 августа, Brent консолидируется без четко заданного направления, как другие рынки, которые замерли в ожидании симпозиума в Джексон-Хоул, где глава Федрезерва Пауэлл поведает о перспективах монетарной политики через призму целевого уровня инфляции.

Если это событие спровоцирует бегство от рисков, Brent будет вынуждена отступить наряду с рисковыми активами в целом.

При таком сценарии котировки первым делом нацелятся на промежуточную поддержку в районе $45,50 за баррель», — считает эксперт.

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