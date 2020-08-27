Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM Объём инвестиций, которые будут вложены в строительство Ростовского транспортного кольца, составят более 150 млрд рублей. Такую сумму назвал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в ходе заседания регионального правительства.

В настоящее время ведётся строительство обхода Аксая, реконструкция Южного подъезда к Ростову-на-Дону (второй этап), строительство транспортной развязки на трассе А-280 Ростов — Таганрог. Кроме того, подготовлены документы на реконструкцию первой и второй очередей Северного обхода областного центра. До конца года специалисты приступят к проектированию Западного обхода Ростова-на-Дону.

«Цель этого проекта — убрать громадное количество транспорта из донской столицы. Как только кольцо начнет работать полнокровно, это даст возможность соседним территориям легче дышать. Мы сможем избавить Ростов от загруженности транзитным транспортом, обеспечить удобные въезды и выезды из города в различных направлениях, уменьшить пробки и благоприятно повлиять на экологическую обстановку», — прокомментировал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе встречи с донским губернатором высказался о необходимости более оперативного строительства дорожного объекта, протяжённость которого составляет 110 км. Строительство ведётся с 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуснуллин поручил ускорить строительство Ростовского транспортного кольца