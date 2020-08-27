Пенза, , 09:52 — REGNUM За семь месяцев текущего года объем платных услуг в Пензенской области составил 31,9 млрд рублей или 88,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми затратными в структуре платных услуг являются жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — 42,4% от общего объема, сообщает Пензастат.

С января по июль 2020 года населению области оказано ЖКУ на сумму 13,5 млрд рублей. Кроме этого, значительную долу в расходах населения занимают телекоммуникационные услуги с объемом 5,9 млрд рублей (18,3%) и транспортные услуги на сумму 3,3 млрд рублей (10,5%).

В расчете на одного жителя региона объем платных услуг составил 24,4 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в 2020 году подготовка школьника к новому учебному году обойдется в среднем в 16,9 тыс. рублей на мальчика и 21,4 тыс. рублей на девочку.

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