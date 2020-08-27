Уфа, , 09:46 — REGNUM Предприятие по выращиванию семян различных культур высшей категории планируют создать в Башкирии. Об этом сообщил председатель СПК «Ярославский» Владимир Храмцов на онлайн-совещании в формате «Инвестчас» в правительстве региона.

По словам инвестора, выращивать и дорабатывать семена масличных, зерновых и зернобобовых культур высшей категории планируется на базе кооператива в Дуванском районе. В настоящий момент там уже смонтирован зерноочистительный комплекс, а также подготовлено оборудование для капитального ремонта зерносушилки.

Кроме этого, кооператив уже закупил некоторую сельскохозяйственную технику и оборудование. Общая стоимость проекта составляет порядка 147 млн рублей. По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, новое предприятие обеспечит качественными семенами аграриев северо-востока Башкирии. Сейчас же доля семян высшей категории в этом районе не превышает 8%.

В результате было принято решение о том, что кооперативу будет возмещена часть затрат на закупку семян по линии минсельхоза Башкирии.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, несмотря на то, что ситуация в экономике сложная, республика будет использовать резервы, чтобы поддержать подобные проекты.