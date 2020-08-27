Пермь, , 09:38 — REGNUM В Перми с 1 сентября в сфере транспорта, предназначенного для пассажирских перевозок, произойдут изменения. В частности, продлят ряд маршрутов, на некоторых маршрутах увеличат количество автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновники подготовили такой комплекс мер для обеспечения транспортной доступности для населения. С 1 сентября ожидается рост пассажиропотока.

«Изменения расписания, схем движения и объемов транспортной работы на отдельных автобусных маршрутах в интересах пассажиров происходят без увеличения расходной части бюджета», — подчеркнули в администрации муниципалитета. Новые контракты с перевозчиками подразумевают перераспределение транспорта по маршрутам в зависимости от их востребованности.