Сеул, , 09:38 — REGNUM Эксперты Банка Кореи прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS. По их мнению, падение южнокорейского ВВП составит 1,3%, а инфляция — 0,4%.

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Известно, что в мае текущего года представители ЦБ прогнозировали падение экономики 0,2%.

Эксперты предполагают, что темпы восстановления южнокорейской экономики замедлятся из-за резкого увеличения случаев заражения коронавирусом в стране.

В 2021 году темпы роста, как ожидается, составят 2,8%, инфляция — 1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Hyundai Research Institute (HRI) падение южнокорейского ВВП в текущем году составит 0,5%.

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