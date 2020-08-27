Киев, , 09:37 — REGNUM Суд арестовал недвижимость и 94% акций судостроительного завода «Ленинская кузница» (переименован в «Кузницу на Рыбальском»), которым до 2018 года владел экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом написал юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

«Не могу не отметить добрым словом решение властей развить инициированное нами уголовное производство в отношении Порошенко по отмыванию и легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов при совершении фиктивной сделки продажи в офшорах одного из крупнейших активов фигуранта — «Кузницы на Рыбальском», — заявил Портнов.

Он добавил, что суд принял данное решение после обращения Генеральной прокуратуры Украины, которая медлила около года.

Напомним, в конце 2018 года предприятие было продано бизнесмену Сергею Тигипко за $300 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возобновить расследование возможного нарушения налогового законодательства Украины при продаже «Ленинской кузницы».

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