Ставрополь, , 09:33 — REGNUM Загородные базы отдыха, гостевые дома и пансионаты на Ставрополье могут вернуться к работе после простоя из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление губернатора края опубликовано на сайте регионального минтуризма.

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«Могут возобновить свою деятельность <…> загородные базы отдыха, дома отдыха, гостевые дома, апартотели, пансионаты, туристские базы, кемпинги и иные аналогичные загородные объекты коллективного размещения», — сказано в документе.

Подчеркивается, что работать объекты должны при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

По данным на утро 27 августа, в Ставропольском крае зарегистрирован 11 тыс. 481 случай заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в регионе с начала пандемии 7 тыс. 795 человек с подтвержденным диагнозом, 224 носителя инфекции скончались.