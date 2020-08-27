Москва, , 09:44 — REGNUM Доработка необходима системе корпоративного управления организациями с участием государства, для федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) и акционерных обществ (АО) с госучастием не проводится достоверный и полный учёт. Об этом говорится в материалах Счётной палаты РФ.

«Система корпоративного управления организациями с госучастием несовершенна и нуждается в доработке», — считают в Счётной палате.

Контролирующий орган указал на проблемы в нормативном регулировании и контроле, системе учёта ФГУП и АО с госучастием, назвал формальным отношение уполномоченных органов к управлению ФГУП и АО и аудиту результатов их деятельности.

Отмечено также, что деятельность 550 хозяйственных обществ с долей госучастия менее 50% оказалась непрозрачной по состоянию на конец 2019 года. Достоверно определить количество ФГУП и АО с госучастием не удалось. По данным реестра федерального имущества, количество АО превышает 1000, а для ФГУП составляет 700.

Полноценная информация об итогах финансовой деятельности организаций с госучастием отсутствует.