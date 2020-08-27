Бишкек, , 09:30 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 26 августа закрепил кураторов за каждым промышленным предприятием и инвестиционным проектом.

По словам главы правительства, внедрение механизма кураторства позволит оперативно решать вопросы, негативно влияющие на деятельность предприятий и реализацию инвестпроектов.

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Он также отметил, что поводом для создания данного механизма послужила глобальная пандемия коронавирусной инфекции, которая негативно повлияла на экономику Киргизии.

Участники заседания выразили мнение, что назначение правительственных кураторов будет способствовать снижению уровня безработицы в республике за счет создания новых рабочих мест.