Ташкент, , 09:29 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана по итогам первой половины 2020 года составил 255,03 трлн сумов ($24,9 млрд), что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 27 августа сообщает Norma. uz со ссылкой на отчет правительства об исполнении государственного бюджета.

Согласно документу, доходы государственного бюджета за отчетный период составили 58,157 трлн тенге ($5,67 млрд), или 45,3% от годового плана. Расходы составили 64,879 трлн сумов ($6,33 млрд).

Дефицит в размере 6,7 трлн сумов ($653 млн) покрыли за счет международных финансовых институтов и поступлений от размещения государственных казначейских облигаций.

Отметим, по состоянию на 1 июля внешний долг Узбекистана составил $17,3 млрд. Вопросы исполнения бюджета обсуждались 26 августа на заседании Сената республики.

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