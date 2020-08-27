Красноярск, , 09:29 — REGNUM С сентября 2020 года вырастет количество субсидируемых авиарейсов из Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.

Поддержку из федерального бюджета получат рейсы в Полярный, Новый Уренгой, Горно-Алтайск, Усть-Илимск, Магадан, Уфу, Омск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ, Благовещенск, Нерюнгри, Абакан, Барнаул, Ноябрьск.

Федеральное агентство воздушного транспорта завершило приём заявок от авиакомпаний. Теперь их рассмотрит комиссия при Минтрансе РФ.

По предварительным подсчётам, билет на перечисленные рейсы будет стоить от 4 до 11 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из томского аэропорта «Богашёво» возобновились авиарейсы Томск — Абакан и Томск — Барнаул.

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