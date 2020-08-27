Пермь, , 09:21 — REGNUM Пермский край в 2021—2025 годах получит от «Газпрома» 8,8 млрд рублей на газификацию региона. Это почти в четыре раза больше, чем в предыдущую пятилетку, сообщил врио губернатора Дмитрий Махонин в Instagram.

Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период (2021−2025 год). Газ появится в 10,5 тыс. домов и квартир в 78 населенных пунктах края.

Программа газификации до конца 2025 года предусматривает подключение к газу 60 котельных и предприятий. Регион берет на себя обязательства по строительству 385,9 км внутрипоселковых газопроводов и подготовку более 60 котельных к приему газа, что обойдется в 1,5 млрд рублей.

Стоит отметить, с 2005 года уровень газификации Прикамья вырос на 8,2% и на 1 января 2020 года достиг 69,8%.