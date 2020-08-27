Уфа, , 09:19 — REGNUM Современный торгово-гостиничный комплекс планируют построить вдоль федеральной трассы М-7 «Волга» в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Этот вопрос был рассмотрен на онлайн-совещании в формате «Инвестчас» в правительстве региона. Проект современного торгово-гостиничного комплекса «Добрый день+» в Кушнаренковском районе представил бизнесмен Ильдар Аминов, который намерен вложить в его строительство 105 млн рублей. В случае реализации данного проекта, будет создано порядка 30 новых рабочих мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководству района содействовать в строительстве объекта. Кроме этого, проект получит налоговые льготы, а также будут возмещены затраты на создание транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ещё один проект в сфере придорожного сервиса представила компания ПИК. Инвестор планирует в рамках развития сети автозаправок UFAOIL создать в Уфимском районе на трассах М-5 и М-7 два новых комплекса, которые будут включать в себя АЗС, автосервис, магазин и мини-гостиницу.

По словам гендиректора компании Кирилла Горбунова, предприятие готово вложить в этот проект 220 млн рублей.

Глава администрации Уфимского района Вилория Угарова сообщила, что для выделения предприятию выбранных земельных участков нужно сначала погасить долги их предыдущих арендаторов. Радий Хабиров поручил руководству муниципального образования в течение 14 дней решить данный вопрос.