Москва, , 08:57 — REGNUM Москва более 10 лет (с 2008 года) удерживает позиции в высшей группе Alpha рейтинге глобальных городов Globalization and World Cities (GaWC), оценивающим влияние городов на мировую экономику, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Москва вошла в топ-10 лучших городов мира в рейтинге Cities in Motion

Авторы подготовленного в университете Лафборо (Великобритания) рейтинга проанализировали деятельность 175 ведущих глобальных компаний, предоставляющих услуги более чем в 700 городах мира.

У рейтинга есть три уровня. В Alpha входят города, формирующие глобальные городские сети (Москва, Лондон, Париж и Гонконг). В Beta+ — города, интегрирующие крупные регионы в мировую экономику (Берлин, Будапешт, Рим и др.), В группу Gammа — малые регионы (Баку, Рига, Тбилиси и др.).

Как сообщало ИА REGNUM, столица России — Москва — вошла десятку лучших развивающихся городов мира в рейтинге Cities in Motion по нескольким категориям.

Читайте также: Рейтинг Best Cities: Москва в пятёрке лучших городов мира