Сеул, , 08:58 — REGNUM В связи с жарой, охватившей Южную Корею после сезона дождей, в стране зафиксирован высокий спрос на электроэнергию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 26 августа спрос на электроэнергию достиг отметки 89,9 млн кВТ, что является самым высоким показателем этого лета.

Первоначально представители министерства предполагали, что максимальный объём потребления элеткроэнергии (87,3−90,8 кВт) будет зафиксирован в период с конца июля по вторую неделю августа, однако из-за продолжительного сезона дождей пик сместился на две недели.

Не смотря на увеличение спроса, уровень электроснабжения в час пик достиг отметки 97,95 млн кВт, а резерв — 8,86 млн кВт.

По данным метеорологической службы страны, со следующей недели ожидается снижение температуры и потребление электроэнергии.