Пермь, , 08:31 — REGNUM Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства с Группой «ВИС». Цель — реализация в крае инвестпроектов, в том числе по строительству нового моста через Каму. Компания займется предпроектными работами, уже готовы предварительные эскизы. Рассматривается несколько вариантов расположения моста. Приоритетный — створ ул. Крисанова. Об этом в Instagram сообщил врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

Он признался, что столь масштабные проекты в крае не реализовывались уже давно. Предстоит продолжительная работа в связке с федеральными ведомствами. «Новый мост должен стать одним из новых символов города и всего края», — считает Махонин.

Планируется, что мост через Каму протяженностью один километр будет вантовым (висячим) и «ажурным». Новое инженерное сооружение будет иметь несколько разноуровневых автомобильных развязок. Общая протяженность комплексного объекта составит почти шесть километров.

Предполагается, что период концессии при реализации проекта может составить 25 лет.

Напомним, 17 августа врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин попросил президента Владимира Путина о содействии в реализации проекта по строительству нового моста через Каму. Глава государства обещал поддержку.

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